ТЦ Мармелад эвакуировали 2 раз за неделю

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-29T13:49:12+03:00

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В Вологде в торговом центре Мармелад второй раз за неделю эвакуируют весь персонал и людей. Сначала, 27 ноября, поступил анонимный звонок о подозрительном предмете. Спецслужбы по приезду вещей не обнаружили. Во второй раз, 28 ноября в 16:20 сработала пожарная сигнализация. Работники начали эвакуировать людей, по словам очевидцев, все прошло быстро, без паники и давки. Лифты и эскалаторы вверх отключили, эскалаторы вниз ускорили.

На данный момент правоохранительные органы разыскивают анонимного звонившего, сообщившего об опасном предмете.

ИСТОЧНИК KP.RU