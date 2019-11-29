2019-11-29T13:49:12+03:00
Происшествия

ТЦ Мармелад эвакуировали 2 раз за неделю

Экстренные службы выезжали на место 27 и 28 ноября
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде в торговом центре Мармелад второй раз за неделю эвакуируют весь персонал и людей. Сначала, 27 ноября, поступил анонимный звонок о подозрительном предмете. Спецслужбы по приезду вещей не обнаружили. Во второй раз, 28 ноября в 16:20 сработала пожарная сигнализация. Работники начали эвакуировать людей, по словам очевидцев, все прошло быстро, без паники и давки. Лифты и эскалаторы вверх отключили, эскалаторы вниз ускорили.

На данный момент правоохранительные органы разыскивают анонимного звонившего, сообщившего об опасном предмете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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