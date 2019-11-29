В Вожеге построили автомобильный мост по цене ремонта пешеходного в Вологде

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-29T13:52:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вожегодском районе построили автомобильный мост. На него потратили почти столько же, сколько было потрачено на ремонт пешеходного Красного моста в Вологде. Губернатор Олег Кувшинников высоко оценил проект.

Мост через реку Кубену на дороге п. Пролетарский – д. Пантелеевская требовал ремонта - больше десяти лет здесь были временные переправы, во время половодий местные жители были отрезаны оот большой земли. Переправу или затопляло, или сносило.

- Кроме того, часть деревень оставались без кладбища - были проблемы с похоронами. Во время половодий люди переправлялись на лодках, - приводит слова главы Явенгского сельского поселения Сергея Чигина сайт Правительтсва Вологодской области.

В начале этого года было принято решение о возведении нового моста. Для этого из бюджета области выделено 23 миллиона рублей. На сегодня строительные работы завершены.

Через Кубену построен комбинированный однополосный мост длиной 70 метров. Он состоит из четырех металлических пролетных строений, на каждом из которых смонтированы балки, уложен продольный и поперечный настил. В целях безопасности на мосту также установлено необходимое ограждение.

«Этот мост необходимо включить в перечень проектно-сметной документации повторного использования и тиражировать его по всей области, там, где жизненно необходим ремонт мостов. Такие сооружения надо строить, особенно на грунтовых гравийных дорогах, которые связывают между собой малочисленные населенные пункты», - отметил Губернатор области Олег Кувшинников.

Напомним, в Вологде на ремонт пешеходного Красного моста было выделено 20 миллионов рублей. Позднее называлась сумма 17,8 млн.рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU