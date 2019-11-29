Родные погибшего в страшном ДТП под Вологдой разыскивают свидетелей

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-29T13:27:04+03:00

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Родственники погибшего в аварии под Вологдой ищут свидетелей ДТП или записи с видеорегистраторов. Трагедия произошла 25 ноября 2019 года примерно в 2 часа дня на 6 км трассы Вологда – Норобово: столкнулась легковушка "Форд Фьюжн" с грузовиком "Скания". Водитель Форда погиб на месте. Всех кто обладает какой либо информацией просят обращаться по телефону 8-921-714-19-24, сообщает Вологда Поиск.

Родственники просят не оставаться равнодушными.

ИСТОЧНИК KP.RU