В Вологде разыскивают вора

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-29T13:15:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде разыскивают молодого человека, который предположительно причастен к краже денег в торговом центре на улице Северной. Возбуждено уголовное дело. Приметы подозреваемого: молодой парень 18 - 22 лет, рост 175 – 180 см, нормального телосложения, с небольшой бородой, светловолосый. Во время преступления был одет в черную куртку, синюю толстовку и темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки.

С информацией о разыскиваемом просьба обращаться в дежурную часть N3 в Вологде: (8172) 76-50-01, либо инициатору розыска 76-50-06 или «02»

ИСТОЧНИК KP.RU