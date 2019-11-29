Вологжанин запрятал 2 бутылки коньяка за 30 тысяч себе в рукава
Мужчина хотел перепродать дорогущий алкоголь
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В Вологде в супермаркете на Окружном шоссе задержали рецидивиста: мужчина подошел к стойке с дорогостоящим алкоголем, выбрал две бутылки коньяка по 14 тысяч с лишним каждая и спрятал их в рукава куртки. Бдительная охрана задержала воришку после касс. 33-летний вологжанин уже был ранее судим. Мужчина признался, что хотел продать элитный коньяк, чтобы выручить себе деньжат.
Вневедомственная охрана сопроводила подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU