Камера наблюдения зафиксировала воров бензоинструмента в вологодском магазине

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-29T12:04:57+03:00

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Полиция распространяет фотографии молодых людей, которые украли товар в одном из магазинов Вологды.

Как сообщают сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по г. Вологде, устанавливается местонахождение подозреваемых, которые совершили кражу бензоинструмента в одном из магазинов на улице Саммера.

Один из них - молодой человек на вид 20-22 года, среднего роста, среднего телосложения, темные волосы, со ссадинами на лице, был одет в черную куртку с капюшоном, синие спортивные штаны, черные кроссовки.

Второй молодой человек на вид 18-20 лет, среднего роста, среднего телосложения, был одет в темную куртку с капюшоном, штаны защитного цвета, синие кроссовки.

Если Вы узнали разыскиваемых лиц и располагаете информацией об их местонахождении, сообщите об этом в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по г. Вологде: (8172) 76-50-01, либо инициатору розыска 76-50-06 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU