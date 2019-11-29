В Вологде администраторша медцентра украла 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-29T11:44:22+03:00

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В Вологде замдиректора медцентра обратился в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег. Исчезла месячная выручка заведения - 1,5 миллиона рублей. О проблемах с наличностью руководству сообщила администратор. Полицейские установили список сотрудников, которые имели ключ, чтобы открыть сейф.

В него попала 28-летняя жительница Архангельской области, которая и работала администратором медцентра. Девушка призналась, что это она взяла деньги. Сначала наличность ей понадобилась на личные нужды, а потом женщина поняла, что не сможет вовремя вернуть деньги, и решилась заявить о пропаже.

На подозреваемую возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU