2019-11-28T18:04:57+03:00
Авто

Объявили места установки новых дорожных камер в Череповце

6 видеосистем будет установлено в 2020 году
Евдокия САХАРОВА
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Мэр Череповце Вадим Германов опубликовал места, где будут размещены новые комплексы фотофиксации нарушений. Установить камеры планируется в следующем году.

На Октябрьском мосту камеры уже заработали - настроены на ограничение в 40 километров в час в обе стороны и по всем полосам.

Измерять среднюю скорость будут устройства на Северном шоссе (с 7 по 15 км) и на участке на улиц Раахе- Рыбинская.

На проспекте Победы, 134 (перекресток пр. Победы - ул. Архангельская) и улице Ленина, 63 (перекресток с пр. Луначарского) камеры будут отслеживать предоставление преимущества пешеходам.

Соблюдение скоростного режима будут контролировать на Краснодонцев 3 (отдел полиции №2) и на трассе Череповец-Ирдоматка (второй километр).

ИСТОЧНИК KP.RU

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