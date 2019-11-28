2019-11-28T17:04:24+03:00
Происшествия

37-летний вологжанин склонил на тяжкое преступление подростка

Подозреваемые обокрали дом
Евдокия САХАРОВА
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В Бабушкинском районе 37-летний мужчина предложил 16-летнему подростку обокрасть вместе дом, а металл сдать в пункт приема. Школьник согласился на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Преступление произошло летом 2019 года - подозреваемые обнесли 2 дома в районе.

Злоумышленники ломали замки входной двери и похитили из жилых домов электрические и телевизионные кабели. Неизвестно, какую сумму они выручили за такое количество металла.

На данный момент ведется расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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