2019-11-28T16:21:27+03:00
Общество

Анатолий Баранов стал первым заместителем мэра Вологды

Он будет курировать масштабные проекты, связанные с градостроительством и городским хозяйством
Иван Чухнин
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Занял высокий пост первого заместителя мэра Вологды Анатолий Баранов.Занял высокий пост первого заместителя мэра Вологды Анатолий Баранов.Фото: администрация города Вологды
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У мэра Вологды появился первый заместитель. Им стал Анатолий Баранов.

Начиная с января 2018 года Анатолий Баранов работал на посту начальника Департамента градостроительства. В январе 2019 года он стал также заместителем Мэра Вологды, курирующим сферу землепользования.

В новом статусе Анатолий Баранов будет координировать работу масштабных проектов, в первую очередь федерального уровня, связанных с двумя сферами - градостроительство и городское хозяйство.

Это ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», строительство малого транспортного кольца, двух мостов через реку Вологду -Некрасовского и во Флотском переулке, возведение четырех новых детских садов, двух средних школ на ул. Возрождения и Сергея Преминина, начальной школы в Прилуках, пристройки к школе № 30 и многое другое. Мэр Вологды Сергей Воропанов поручил Баранову взять все эти проекты под личный контроль.

Анатолий Баранов 30 лет проработал в строительной отрасли, имеет опыт руководящей работы: он работал в строительной компании и проектном учреждении Администрации города.

Как сообщает пресс-служба администрации города, должность первого заместителя Мэра Вологды существует в структуре Администрации, но с ноября 2017 года она была вакантна.

Отныне стала вакантна должность начальника Департамента градостроительства. Сейчас ведется подбор кандидатуры.

Исполняющим обязанности назначен заместитель начальника департамента Александр Борисовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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