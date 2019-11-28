Анатолий Баранов стал первым заместителем мэра Вологды
У мэра Вологды появился первый заместитель. Им стал Анатолий Баранов.
Начиная с января 2018 года Анатолий Баранов работал на посту начальника Департамента градостроительства. В январе 2019 года он стал также заместителем Мэра Вологды, курирующим сферу землепользования.
В новом статусе Анатолий Баранов будет координировать работу масштабных проектов, в первую очередь федерального уровня, связанных с двумя сферами - градостроительство и городское хозяйство.
Это ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», строительство малого транспортного кольца, двух мостов через реку Вологду -Некрасовского и во Флотском переулке, возведение четырех новых детских садов, двух средних школ на ул. Возрождения и Сергея Преминина, начальной школы в Прилуках, пристройки к школе № 30 и многое другое. Мэр Вологды Сергей Воропанов поручил Баранову взять все эти проекты под личный контроль.
Анатолий Баранов 30 лет проработал в строительной отрасли, имеет опыт руководящей работы: он работал в строительной компании и проектном учреждении Администрации города.
Как сообщает пресс-служба администрации города, должность первого заместителя Мэра Вологды существует в структуре Администрации, но с ноября 2017 года она была вакантна.
Отныне стала вакантна должность начальника Департамента градостроительства. Сейчас ведется подбор кандидатуры.
Исполняющим обязанности назначен заместитель начальника департамента Александр Борисовский.
ИСТОЧНИК KP.RU