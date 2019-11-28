В общежитии Череповца произошел страшный пожар из-за телевизора

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-28T14:35:04+03:00

В полночь загорелась комната в общежитии коридорного типа №36 по улице Гоголя.

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В Череповце загорелось общежитие из-за неисправного телевизора. Возгорание произошло в 5-этажном общежитии №36 на улице Гоголя. Пожарных вызвала соседка, когда увидела что в полночь из-за двери идет дым. 53-летний собственник комнаты был на месте ЧП на момент приезда пожарной бригады. Мужчина самостоятельно успел потушить пожар, но комната сильно пострадала.

Серьезно повреждена внутренняя отделка комнаты, сгорел телевизор.

Десяток людей самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам. Погибших и пострадавших не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU