Гололедица угрожает всем без исключения вологжанам
На Вологодчине потеплеет, а затем вновь похолодает
До зимы на Вологодчине еще успеют пройти дожди.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Потепление идет в Вологодскую область. Сотрудники ГИБДД и травматологи предупреждают: из-за гололедицы нужно соблюдать предельную осторожность. Плюсовая температура, снег и дождь, в том числе ледяной, сделают дороги и тротуары опасными.
Как сообщают синоптики, потепление уже началось. Это связано с приходом атлантического циклона с запада.
Днем температура поднимется до 2 градусов тепла. Но с 1 декабря вновь ожидается похолодание.
ИСТОЧНИК KP.RU