2019-11-28T14:00:12+03:00
Общество

Гололедица угрожает всем без исключения вологжанам

На Вологодчине потеплеет, а затем вновь похолодает
Иван Чухнин
Поделиться:
До зимы на Вологодчине еще успеют пройти дожди.До зимы на Вологодчине еще успеют пройти дожди.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Потепление идет в Вологодскую область. Сотрудники ГИБДД и травматологи предупреждают: из-за гололедицы нужно соблюдать предельную осторожность. Плюсовая температура, снег и дождь, в том числе ледяной, сделают дороги и тротуары опасными.

Как сообщают синоптики, потепление уже началось. Это связано с приходом атлантического циклона с запада.

Днем температура поднимется до 2 градусов тепла. Но с 1 декабря вновь ожидается похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объявили места установки новых дорожных камер в Череповце
37-летний вологжанин склонил на тяжкое преступление подростка
Анатолий Баранов стал первым заместителем мэра Вологды
В общежитии Череповца произошел страшный пожар из-за телевизора
Николай Валуев посетит Вологду
Магазины торговой сети решили построить жилой дом в Череповце
Клиентские офисы энергосбыта начинают работать и по субботам
В Череповце нашлись подозреваемые по делу о вандализме арт-объекта
Вологжанин на тракторе требовал у брата вернуть долг, но тот выстрелил ему в глаз
В Вологде закроют два переезда из-за ремонта путей
Смерть от косы: один вологодский подросток зарезал другого
В Соколе работник добился 180 тысяч компенсации за жуткую травму
Огромная дикая кошка наведалась в вологодскую деревню
В Белозерье река вышла из берегов, затоплено село Куность
В Череповце утвердили дизайн для реконструкции универмага Юбилейный
Под Устюжной на трассе рухнула фура при столкновении с легковушкой
Череповчанина-рецидивиста посадили за убийство собутыльницы на 12 лет
В Устюжне Нива сбила пьяную велосипедистку
В Вологде эвакуировали школьников 22 школы из-за пожара