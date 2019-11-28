Гололедица угрожает всем без исключения вологжанам

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-28T14:00:12+03:00

До зимы на Вологодчине еще успеют пройти дожди. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Вологодчине потеплеет, а затем вновь похолодает

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Потепление идет в Вологодскую область. Сотрудники ГИБДД и травматологи предупреждают: из-за гололедицы нужно соблюдать предельную осторожность. Плюсовая температура, снег и дождь, в том числе ледяной, сделают дороги и тротуары опасными.

Как сообщают синоптики, потепление уже началось. Это связано с приходом атлантического циклона с запада.

Днем температура поднимется до 2 градусов тепла. Но с 1 декабря вновь ожидается похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU