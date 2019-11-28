Николай Валуев посетит Вологду

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-28T13:24:51+03:00

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Областную столицу посетит легенда отечественного бокса Николай Валуев. Его пригласили открыть матч по хоккею с мячом между 2 самыми титулованными командами России: московское «Динамо» и красноярский «Енисей». Компанию боксеру составит его коллега Президент Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

Оказалось, что Николай Сергеевич сам входит в состав хоккейной федерации. Он вступил в нее уже во времена своего поступления в депутаты Госдумы. Спортивное мероприятие запланировано на 28 декабря в Вологде на стадионе «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU