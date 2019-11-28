Магазины торговой сети решили построить жилой дом в Череповце

СЕГОДНЯ 12:59 2019-11-28T14:04:06+03:00

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В Череповце на суд архитектурного совета представили концепцию многоэтажки от вологодской торговой сети супермаркетов. Дом планируется разместить на проспекте Луначарского за одноименным продуктовым магазином. Представители компании заявили, что решили реализовать новое направление - жилая застройка. Здание в городе металлургов станет первым. По словам руководителя проекта, компания хочет сделать строительство домов новым брендом региона.

В новом доме обещают большие панорамные окна, безбарьерную среду. Планируется закрытая дворовая территория, собственный дизайн детской и спортивной площадок, озеленение. От подземной парковки отказались ради удешевления строительства - планируются гаражи на первом этаже и большие площади парковок.

Хочется посмотреть на реализацию этого проекта. Многие застройщики обещают озеленение, а в итоге люди годами живут среди строительного мусора, размытой земли с тощими деревцами. Интересна и реализация безбарьерной среды. Кроме того, считается, что людям комфортнее жить в домах с небольшим количеством этажей - до 9, там где все друг друга знают, меньше преступность.

ИСТОЧНИК KP.RU