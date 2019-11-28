2019-11-28T12:07:33+03:00
Происшествия

В Череповце нашлись подозреваемые по делу о вандализме арт-объекта

Книгу у фигуры купца могли отодрать трое девочек-подростков
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В УМВД по Череповцу случились подвижки по делу о вандализме фигуры купца на Советском проспекте. Подозреваются трое девочек-подростков лет шестнадцати - они попали на камеры видеонаблюдения. Напомним, предприниматели, которые сами заплатили за установку арт-объекта, сулят 30 тысяч рублей за информацию о вандалах, ведь изверги ломают памятник уже 2 раз.

Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые установлены поблизости от места преступления. В 3:15 ночи 19 ноября группа подростков подошла к купцу со стороны "Каравая". Они залезли на книгу, которая стоит рядом с купцом, раскачали подставку. На купца взобраться грация им не позволила. Потом вандалы пошли в сторону Красноармейской площади.

На данный момент опрашиваются администрации учебных заведений. Может девочкам имеет смысл сдаться самим? С информацией о местонахождении подростков можно обращаться по телефону: 8 (999) 097-18-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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