Вологжанин на тракторе требовал у брата вернуть долг, но тот выстрелил ему в глаз
В Никольском суде рассмотрено уголовное дело. Два брата поссорились из-за долга.
Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, ЧП случилось 16 марта 2019 года в деревне Виноград Никольского района. Один из братьев выстрелил другому в глаз.
По мнению суда, это местный предприниматель выстрелил из травматического пистолета в брата.
Как оказалось, один из братьев требовал вернуть долг. Для этого он ездил на тракторе вокруг общежития для рабочих на предприятии своего родственника.
Тракторист, не стесняясь в выражениях, требовал вернуть ему деньги. Потом схватил лопату и стал угрожать предпринимателю.
Тот, якобы, в целях самообороны достал из кармана куртки травматический пистолет и с расстояния 1–2 метра выстрелил брату в грудь не целясь и ушел. Однако пуля попала брату в глаз.
Пострадавший перенес операцию по восстановлению зрения и попросил наказать обидчика. Кроме того, он потребовал компенсацию за физические и моральные страдания.
Суд отверг версию, что предприниматель действовал в целях самообороны. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск пострадавшего о выплате тому 400 тысяч рублей.
Суд не поверил показаниям подсудимого, что тот действовал в целях самообороны и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск пострадавшего о выплате тому 400 тысяч рублей.
Алена Андреева
ИСТОЧНИК KP.RU