2019-11-28T11:49:13+03:00
Общество

Вологжанин на тракторе требовал у брата вернуть долг, но тот выстрелил ему в глаз

Стрелку вынесен прриговор
Иван Чухнин
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В Никольском суде рассмотрено уголовное дело. Два брата поссорились из-за долга.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, ЧП случилось 16 марта 2019 года в деревне Виноград Никольского района. Один из братьев выстрелил другому в глаз.

По мнению суда, это местный предприниматель выстрелил из травматического пистолета в брата.

Как оказалось, один из братьев требовал вернуть долг. Для этого он ездил на тракторе вокруг общежития для рабочих на предприятии своего родственника.

Тракторист, не стесняясь в выражениях, требовал вернуть ему деньги. Потом схватил лопату и стал угрожать предпринимателю.

Тот, якобы, в целях самообороны достал из кармана куртки травматический пистолет и с расстояния 1–2 метра выстрелил брату в грудь не целясь и ушел. Однако пуля попала брату в глаз.

Пострадавший перенес операцию по восстановлению зрения и попросил наказать обидчика. Кроме того, он потребовал компенсацию за физические и моральные страдания.

Суд отверг версию, что предприниматель действовал в целях самообороны. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск пострадавшего о выплате тому 400 тысяч рублей.

Суд не поверил показаниям подсудимого, что тот действовал в целях самообороны и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск пострадавшего о выплате тому 400 тысяч рублей.

Алена Андреева

ИСТОЧНИК KP.RU

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