В Вологде закроют два переезда из-за ремонта путей
Водителям нужно подумать об объезде
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Из-за ремонта путей в течение семи часов будут закрыты два переезда.
Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.
Проезд на улице Слободская в парке Мира полностью будет перекрыт 28 ноября с 13:00 до 20:00.
Кроме того, 28 ноября движение автотранспорта будет закрыто на переезде на улице Железнодорожной в Прилуках на станции Рыбкино с 13:00 до 17:00 часов, затем с 17:00 до 20:00 через этот переезд вводится одностороннее движение автотранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU