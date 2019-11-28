2019-11-28T11:28:23+03:00
Общество

В Вологде закроют два переезда из-за ремонта путей

Водителям нужно подумать об объезде
Иван Чухнин
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Из-за ремонта путей в течение семи часов будут закрыты два переезда.

Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Проезд на улице Слободская в парке Мира полностью будет перекрыт 28 ноября с 13:00 до 20:00.

Кроме того, 28 ноября движение автотранспорта будет закрыто на переезде на улице Железнодорожной в Прилуках на станции Рыбкино с 13:00 до 17:00 часов, затем с 17:00 до 20:00 через этот переезд вводится одностороннее движение автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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