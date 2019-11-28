2019-11-28T11:20:33+03:00
Происшествия

Смерть от косы: один вологодский подросток зарезал другого

Молодые люди подрабатывали в лесхозе
Иван Чухнин
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От полученных травм пострадавший умер по дороге в больницу. В Кадуйском районе в августе 2018 года произошла трагедия. По суд попал мастер участка погрузочно-разгрузочных работ лесозаготовительной организации. Ему поставили в вину то, что он не проинструктировал подростков, отправившихся работать с косой. Об этом сообщает областная прокуратура.

Подростки занимались работами по агротехническому уходу за саженцами на лесозаготовительном участке возле деревни Данилково. Им был выдан бензиновый триммер «Patriot», но мастер не стал контролировать работу с ним.

Как оказалось, подросток не смог удержаться на ногах с работающей бензокосой. Он упал и потерял над ней контроль. Под лезвие попал его напарник - бензокосой порезало ноги и руки. Началось кровотечение. Так что до районной больницы его не довезли.

Мастер свою вину признал частично, с предъявленным ему обвинением не согласился. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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