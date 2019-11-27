2019-11-27T15:41:16+03:00
Общество

В Соколе работник добился 180 тысяч компенсации за жуткую травму

Лесоперерабатывающему предприятию пришлось выплатить крупную сумму за отсутствие должного инструктажа работника
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Соколе предприятие, занимающееся переработкой леса, должно выплатить 180 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Работник получил страшную травму на производстве - у него отрезало несколько пальцев пильным станком. Пострадавший рассказал, что он занимался укладкой отсортированной доски в пакеты, когда мастер смен приказал ему работать на установке для торцовки. Полного инструктажа и знакомства с техникой безопасности ему не провели.

Работая на станке, мужчина положил доску не перед упором, как это необходимо, а после него, из-за чего доска пошла наискосок. Он попытался поправить доску на транспортере, но его рука попала в рабочую зону пильного станка. Так сокольчанин лишился двух пальцев правой руки, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огромная дикая кошка наведалась в вологодскую деревню
В Белозерье река вышла из берегов, затоплено село Куность
В Череповце утвердили дизайн для реконструкции универмага Юбилейный
Под Устюжной на трассе рухнула фура при столкновении с легковушкой
Череповчанина-рецидивиста посадили за убийство собутыльницы на 12 лет
В Устюжне Нива сбила пьяную велосипедистку
В Вологде эвакуировали школьников 22 школы из-за пожара
Неизвестные подожгли в Бабаево частный дом вместе с человеком
В Вологде пройдет бесплатный бал 1824 года для всех желающих
Начальницу почты под Череповцом поймали на присвоении денег из кассы
Череповецкая компания судится с Лентой из-за миллионных долгов по аренде
Руководство элитной кадетской школы в Вологодской области наказали
Вячеслав Приятелев возглавил Общественную палату Вологодской области
20-летнюю вологжанку осудили за администрирование игрового клуба
В Кадуйском районе ночью горел монастырь
Губернатор Вологодской области выбрал женщину
Молодой вологжанин решился на кражу, чтобы отметить рождение ребенка
Мать пропавшей на двое суток двухлетней малышки не стали лишать родительских прав
В Вологде проходит этап чемпионата WorldSkills Russia
На Вологодчине закроют для большегрузов дорогу Сокол-Обросово
В Вологде объявлен новогодний фото-конкурс
146 ларьков преобразились в Вологде
Череповчанин-нарушитель на электровелосипеде ушел от погони по реке
Почтальоны Вологодчины готовы к работе в зимних условиях
На трассе под Вологдой произошла страшная авария с тягачом
Вологодский подросток через чужую симку увел более 2 тысяч рублей
Вологжанин сказал, что проверял охрану, когда грабил магазин