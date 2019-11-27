В Соколе работник добился 180 тысяч компенсации за жуткую травму

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-27T15:41:16+03:00

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В Соколе предприятие, занимающееся переработкой леса, должно выплатить 180 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Работник получил страшную травму на производстве - у него отрезало несколько пальцев пильным станком. Пострадавший рассказал, что он занимался укладкой отсортированной доски в пакеты, когда мастер смен приказал ему работать на установке для торцовки. Полного инструктажа и знакомства с техникой безопасности ему не провели.

Работая на станке, мужчина положил доску не перед упором, как это необходимо, а после него, из-за чего доска пошла наискосок. Он попытался поправить доску на транспортере, но его рука попала в рабочую зону пильного станка. Так сокольчанин лишился двух пальцев правой руки, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU