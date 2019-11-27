2019-11-27T15:40:17+03:00
Общество

Огромная дикая кошка наведалась в вологодскую деревню

Хищницу к людям выгнал голод
Иван Чухнин
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Рысь отсиделась на березе. Фото Лидии Шеркуновой.Рысь отсиделась на березе. Фото Лидии Шеркуновой.
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Жительница Бабушкинского района сфотографировала рысь, которая забежала к ним в деревню. Собаки почувствовали зверя, начали охоту и загнали его на дерево. Фотография крупной рыси, сидящей на дереве, попала в социальные сети.

Как автор снимка сообщила журналистам, животное попало в объектив в деревне Бучиха. Животное терпеливо пережидало атаку собак на берёзе, и лишь когда те устроили перерыв - убежали на обед, дикая кошка спустилась, сначала она прогулялапсь по деревне, а потом скрылась в лесу. Лидия Шеркунова пишет: "Голодная рысь пришла в деревню и плевала на охрипших собак с высокой березы. Собаки ушли на обед по расписанию, а она снова в лес... "

Как уверены местные жители, к людям рысь выгнал голод. От прихода хищницы никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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