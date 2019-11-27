В Белозерье река вышла из берегов, затоплено село Куность

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-27T14:54:02+03:00

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В Белозерском районе - осенний паводок. Река вышла из берегов и затопила постройки в селе Куность.

Огороды местных жителей затоплены. Как сообщает региональное управление МЧС, причин произошедшего две. Вл-первых, мусор скопился у моста и образовался затор. Кроме того, возможен подъем уровня воды в озерах выше по течению из-за выпавших некоторое время назад осадков.

Спасатели уже убрали мусор у моста, уровень снизился. Однако спустя некоторое время, вода снова стала прибывать.

Вечером 26 ноября прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ведется замер уровеней воды. В случае опасности жителей эвакуируют - в райцентре готовится пункт временного размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU