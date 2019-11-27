2019-11-27T14:16:41+03:00
Общество

В Череповце утвердили дизайн для реконструкции универмага Юбилейный

В городе металлургов архитектурный совет город единогласно одобрил витражный вариант здания
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Череповце архитектурный совет города повторно рассмотрел варианты дизайна для реконструкции универмага Юбилейный. В октябре проект не понравился главным архитекторам из-за красного цвета здания - ритейлер хотел использовать свои фирменные оттенки. Все-таки Юбилейный — это историческое здание советского периода, которое находится на первой линии ул. Сталеваров, должно гармонично вписываться в окружающую среду.

Всего представили два варианта дизайна - эксперты оценили классическое оформление с использованием обширного витражного остекления, а фасад с имитацией камня и бетона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Соколе работник добился 180 тысяч компенсации за жуткую травму
Огромная дикая кошка наведалась в вологодскую деревню
В Белозерье река вышла из берегов, затоплено село Куность
Под Устюжной на трассе рухнула фура при столкновении с легковушкой
Череповчанина-рецидивиста посадили за убийство собутыльницы на 12 лет
В Устюжне Нива сбила пьяную велосипедистку
В Вологде эвакуировали школьников 22 школы из-за пожара
Неизвестные подожгли в Бабаево частный дом вместе с человеком
В Вологде пройдет бесплатный бал 1824 года для всех желающих
Начальницу почты под Череповцом поймали на присвоении денег из кассы
Череповецкая компания судится с Лентой из-за миллионных долгов по аренде
Руководство элитной кадетской школы в Вологодской области наказали
Вячеслав Приятелев возглавил Общественную палату Вологодской области
20-летнюю вологжанку осудили за администрирование игрового клуба
В Кадуйском районе ночью горел монастырь
Губернатор Вологодской области выбрал женщину
Молодой вологжанин решился на кражу, чтобы отметить рождение ребенка
Мать пропавшей на двое суток двухлетней малышки не стали лишать родительских прав
В Вологде проходит этап чемпионата WorldSkills Russia
На Вологодчине закроют для большегрузов дорогу Сокол-Обросово
В Вологде объявлен новогодний фото-конкурс
146 ларьков преобразились в Вологде
Череповчанин-нарушитель на электровелосипеде ушел от погони по реке
Почтальоны Вологодчины готовы к работе в зимних условиях
На трассе под Вологдой произошла страшная авария с тягачом
Вологодский подросток через чужую симку увел более 2 тысяч рублей
Вологжанин сказал, что проверял охрану, когда грабил магазин