В Череповце утвердили дизайн для реконструкции универмага Юбилейный

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-27T14:16:41+03:00

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В Череповце архитектурный совет города повторно рассмотрел варианты дизайна для реконструкции универмага Юбилейный. В октябре проект не понравился главным архитекторам из-за красного цвета здания - ритейлер хотел использовать свои фирменные оттенки. Все-таки Юбилейный — это историческое здание советского периода, которое находится на первой линии ул. Сталеваров, должно гармонично вписываться в окружающую среду.

Всего представили два варианта дизайна - эксперты оценили классическое оформление с использованием обширного витражного остекления, а фасад с имитацией камня и бетона.

ИСТОЧНИК KP.RU