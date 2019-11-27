2019-11-27T14:19:58+03:00
Происшествия

Под Устюжной на трассе рухнула фура при столкновении с легковушкой

В 8 утра на 270 километре трассы А-114 произошло серьезное ДТП
Евдокия САХАРОВА
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Фото: кадр видео из группы ДТП Череповца, автор Алексей МакаровФото: кадр видео из группы ДТП Череповца, автор Алексей Макаров
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В Устюженском районе на автодороге А-114 произошло ДТП в 8:15 утра. На 270-м клометре трассы Вологда-Новая Ладога столкнулась фура "Вольво" с полуприцепом и отечественная легковушка ВАЗ-2114 . Пострадали три человека, но их травмы, к счастью, незначительные, медики отправили лечиться амбулаторно.

В соцсетях очевидцы поделились подробностями аварии. Дорога на Питер оказалась покрыта льдом. От удара фура вылетела в кювет, а содержимое полуприцепа вывалилось на землю. Одна из полос трассы перекрыта покореженными автомобилями. Фото: кадр видео из группы ДТП Череповца, автор Алексей Макаров

ИСТОЧНИК KP.RU

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