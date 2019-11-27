Череповчанина-рецидивиста посадили за убийство собутыльницы на 12 лет

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-27T13:03:13+03:00

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В Череповце осудили 31-летнего череповчанина, который заколол 53-летнюю собутыльницу. Преступление произошло в июле в одной из квартир на улице Молодежной. Убийца и жертва распивали в компании знакомых, внезапно вспыхнул конфликт, переросший в драку. Женщина погибла от удара ножом в шею прямо на месте преступления.

Оказалось, что нападавший уже отсидел срок за злодеяние, которое повлекло смерть человека. До суда мужчина находился под стражей. Суд назначил череповчанину 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судебное решение еще можно обжаловать, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU