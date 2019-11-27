2019-11-27T12:36:33+03:00
Происшествия

В Устюжне Нива сбила пьяную велосипедистку

ДТП случилось 26 ноября рано утром
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В Устюжне произошло необычное ДТП: около 7 утра водитель автомобиля Нива совершил наезд на 50-летнюю велосипедистку, которая была к этому моменту уже пьяна. Женщина внезапно выехала с второстепенной дороги, не предоставив преимущества транспортному средству. На велосипеде не было ни катафотов, ни фар - его было не видно в темноте.

Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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