В Вологде эвакуировали школьников 22 школы из-за пожара
Сработала система пожарной сигнализации
-Фото: Google. Карты.
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В областной столице произошел пожар в школе №22 в 1 микрорайоне. Более 600 школьников эвакуировано по сигналу пожарной системы примерно в 9:42 утра. В подвальном помещении произошло задымление электрощитовой. Открытого пламени не было. ЧП присудили 2 класс опасности. На место выехало 10 пожарных машин, 29 спасателей, сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.
Уточняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU