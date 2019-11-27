В Вологде эвакуировали школьников 22 школы из-за пожара

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-27T11:01:14+03:00

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В областной столице произошел пожар в школе №22 в 1 микрорайоне. Более 600 школьников эвакуировано по сигналу пожарной системы примерно в 9:42 утра. В подвальном помещении произошло задымление электрощитовой. Открытого пламени не было. ЧП присудили 2 класс опасности. На место выехало 10 пожарных машин, 29 спасателей, сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Уточняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU