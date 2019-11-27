2019-11-27T10:11:24+03:00
Происшествия

Неизвестные подожгли в Бабаево частный дом вместе с человеком

В 11 часов вечера загорелся деревянный рубленый дом с пристройкой
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Бабаево минувший вторник ночью произошел пожар: неизвестные подожгли одноэтажный рубленый частный дом на улице Комсомола. В диспетчерскую звонок поступил в 23:11, пожарные были на месте уже через 7 минут и находились там до половины четвертого утра. Обнаружен пострадавший - мужчина 1956 года рождения, его госпитализировали с ожогами рук в Бабаевскую ЦРБ.

Площадь пожара составила 87 квадратных метров, сгорели кровля, перекрытия, дощатая пристройка. Огнем повреждены внутренняя и наружная отделка стен. Погибших нет. Пожар ликвидировали 5 пожарных машин и 11 спасателей, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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