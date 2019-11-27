В Вологде пройдет бесплатный бал 1824 года для всех желающих

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-27T10:00:43+03:00

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В Вологде пройдет музыкальный вечер в стиле первой четверти 19 века. Лучшие традиции российского дворянства представят на "Александровском балу" в Большом зале областной научной библиотеки имени Бабушкина. Организаторы выступает НКО «Академия балов», они реконструируют атмосферу бала, который прошел в областной столице во время визита императора Александр I в 1824 году.

Жаль, что бал с императором проходил в залах Вологодского губернского дворянского собрания. Если верить архивам «в зале присутствовал весь цвет местного общества, а государь танцевал 28 полонезов с дамами, находящимися под покровительством императрицы Марии Фёдоровны».

Организаторы поработали с костюмерами, музыкой, постановкой танцев той эпохи. Сам император обещал предстать перед гостями.

Бал состоится 27 ноября в 19.00. Вход свободный, прийти может любой вологжанин.

ИСТОЧНИК KP.RU