2019-11-27T10:00:43+03:00
Звезды

В Вологде пройдет бесплатный бал 1824 года для всех желающих

Александровский бал дадут в областной библиотеке имени Бабушкина
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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В Вологде пройдет музыкальный вечер в стиле первой четверти 19 века. Лучшие традиции российского дворянства представят на "Александровском балу" в Большом зале областной научной библиотеки имени Бабушкина. Организаторы выступает НКО «Академия балов», они реконструируют атмосферу бала, который прошел в областной столице во время визита императора Александр I в 1824 году.

Жаль, что бал с императором проходил в залах Вологодского губернского дворянского собрания. Если верить архивам «в зале присутствовал весь цвет местного общества, а государь танцевал 28 полонезов с дамами, находящимися под покровительством императрицы Марии Фёдоровны».

Организаторы поработали с костюмерами, музыкой, постановкой танцев той эпохи. Сам император обещал предстать перед гостями.

Бал состоится 27 ноября в 19.00. Вход свободный, прийти может любой вологжанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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