Начальницу почты под Череповцом поймали на присвоении денег из кассы
В Череповецком районе осудили начальницу почтового отделения связи, за присвоение денег из кассы. Пресс-служба регионального управления СКР сообщает, что с августа 2018 по июль 2019 года 33-летняя обвиняемая похищала деньги, вырученные от предоставления услуг почтовой связи и продажи сопутствующих товаров. Всего она прибрала себе 75,8 тысяч рублей.
Женщина признана виновной в «Присвоении, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Ей назначили 1,5 года лишения свободы условно. Ущерб обвиняемая возместила. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU