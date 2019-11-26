2019-11-26T17:29:55+03:00
Происшествия

Начальницу почты под Череповцом поймали на присвоении денег из кассы

Женщина целый год таскала наличность с объекта
Евдокия САХАРОВА
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В Череповецком районе осудили начальницу почтового отделения связи, за присвоение денег из кассы. Пресс-служба регионального управления СКР сообщает, что с августа 2018 по июль 2019 года 33-летняя обвиняемая похищала деньги, вырученные от предоставления услуг почтовой связи и продажи сопутствующих товаров. Всего она прибрала себе 75,8 тысяч рублей.

Женщина признана виновной в «Присвоении, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Ей назначили 1,5 года лишения свободы условно. Ущерб обвиняемая возместила. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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