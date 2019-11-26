Череповецкая компания судится с Лентой из-за миллионных долгов по аренде
ТЦ "Июнь" подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск на 747 миллионов рублей
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В Череповце в ТЦ "Июнь" в гипермаркете Лента в последние 2 месяца сократили персонал и ассортимент товаров "с целью оптимизации затрат в связи с высокой арендной платой", молочную продукцию перестали завозить вовсе, касса стала работать только одна. "Компания "ТРК-Череповец", владеющая торговым центром "Июнь", подала в Арбитражный суд по Санкт-Петербургу иск против сети "Лента" на сумму в 747 миллионов рублей. Оказалось, что Лента задолжала ТЦ по договору аренды.
Дата рассмотрения иска пока не назначена, заявление зарегистрировано 22 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU