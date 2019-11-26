Руководство элитной кадетской школы в Вологодской области наказали
Стали известны результаты проверки элитной кадетской школы в Вологодской области. К депутату ЗСО Антону Холодову обратились родители кадетов. Именно они забили тревогу: в кадетской школе «Корабелы Прионежья», что находится под Вытегрой, дети употребляют сильнодействующие препараты. При этом реакция на вещества самая яркая, схожая с наркотическим опьянением. Якобы, преподаватели об этом знают, но выводов никаких так и не было сделано...
В результате там все-таки была проверка.
Информация о ЧП подтвердилась. Как сообщает депутат на своей страничке в Фейсбуке, вещество, которое употребялили некоторые кадеты, относится к категории жевательных смесей без содержания табака.
В нём содержится огромное количество никотина, так что при употреблении у человека формируется зависимость.
Итогом стало то, что руководство кадетской школы привлечено к дисциплинарной ответственности, а родители, дети которых принесли смесь в школу – к административной.
Те, кто продал эти никотиносодержащие вещества несовершеннолетним детям, избежали ответственности.
"Наказывают только за продажу табака. Вот и получилось, что те, с кого по сути началась эта ужасная история, остались без справедливого наказания.
Я считаю, что в закон нужно ввести административную ответственность за продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, "- пишет депутат.
ИСТОЧНИК KP.RU