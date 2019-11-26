Руководство элитной кадетской школы в Вологодской области наказали

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-26T16:39:46+03:00

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Стали известны результаты проверки элитной кадетской школы в Вологодской области. К депутату ЗСО Антону Холодову обратились родители кадетов. Именно они забили тревогу: в кадетской школе «Корабелы Прионежья», что находится под Вытегрой, дети употребляют сильнодействующие препараты. При этом реакция на вещества самая яркая, схожая с наркотическим опьянением. Якобы, преподаватели об этом знают, но выводов никаких так и не было сделано...

В результате там все-таки была проверка.

Информация о ЧП подтвердилась. Как сообщает депутат на своей страничке в Фейсбуке, вещество, которое употребялили некоторые кадеты, относится к категории жевательных смесей без содержания табака.

В нём содержится огромное количество никотина, так что при употреблении у человека формируется зависимость.

Итогом стало то, что руководство кадетской школы привлечено к дисциплинарной ответственности, а родители, дети которых принесли смесь в школу – к административной.

Те, кто продал эти никотиносодержащие вещества несовершеннолетним детям, избежали ответственности.

"Наказывают только за продажу табака. Вот и получилось, что те, с кого по сути началась эта ужасная история, остались без справедливого наказания.

Я считаю, что в закон нужно ввести административную ответственность за продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, "- пишет депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU