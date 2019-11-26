Вячеслав Приятелев возглавил Общественную палату Вологодской области
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26 ноября стал известен новый руководитель областной Общественной палаты. Пленарное заседание проходило в рамках Гражданского форума Вологодской области.
Председателем избран ректор Вологодского государственного университета Вячеслав Приятелев. Его заместителем стал предприниматель Андрей Сивков.
Напомним, Ольга Данилова занимала этот пост с мая 2016 года. В мае 2019 года она была переизбрана на новый срок. Однако недавно она заявила о желании уйти в бизнес.
ИСТОЧНИК KP.RU