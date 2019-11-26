20-летнюю вологжанку осудили за администрирование игрового клуба

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-26T13:41:13+03:00

Девушка обеспечивала процесс игры в подвале одного из зданий

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В Вологде осудили 20-летнюю девушку, которая 2 месяца проводила азартные игры в помещении цокольного этажа на ул. Батюшкова, 11. Вологжанка принимала деньги от клиентов и выдавала выигрыш с февраля по апрель 2019 года.

На нее завели уголовное дело за незаконное проведение азартных игр, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд назначил молодой девушке штраф в размере 20 тыс. рублей, сообщает региональное Управление следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU