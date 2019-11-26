В Кадуйском районе ночью горел монастырь
На место выезжали 4 пожарных машины
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Как сообщает пресс-служба МЧС, в Кадуйском районе около трех часов ночи был пожар - загорелась постройка в селе Зеленый берег на территории Свято-Троицкого Филиппо-Ирапского мужского монастыря. Пожар произошел в одноэтажной деревянной пристройке к зданию монастыря.
Все здания принадлежат Русской православной церкви. На место выехали 4 пожарных машины, участвовало 10 человек личного состава. Пожар был оперативно ликвидирован. Как оказалось, возгорание возникло от неосторожного хранения горячей золы.
ИСТОЧНИК KP.RU