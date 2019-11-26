2019-11-26T12:15:59+03:00
Общество

Губернатор Вологодской области выбрал женщину

Олег Кувшинников определился с кандидатурой на пост замгубернатора
Иван Чухнин
Поделиться:
Когда-то Лариса Каманина работала журналистом районной газеты "Красное знамя".Когда-то Лариса Каманина работала журналистом районной газеты "Красное знамя".
Изменить размер текста:

Губернатор Вологодской области в своем Инстаграме написал: "Принял решение назначить Ларису Владимировну Каманину на должность замгубернатора, курирующего работу социального блока. Подробности об этой и других новостях смотрите на оперативном совещании в 13.00".

Напомним, занимавшее это место Олег Васильев был отстранен, Лариса Каманина некоторое время исполняла обязанности:курировала здравоохранение, культуру, соц обеспечение области.

Как сообщалось, Олег Васильев совершил неэтичный проступок, было назначено служебное расследование. Однако результаты его так и не были опубликованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководство элитной кадетской школы в Вологодской области наказали
Вячеслав Приятелев возглавил Общественную палату Вологодской области
20-летнюю вологжанку осудили за администрирование игрового клуба
В Кадуйском районе ночью горел монастырь
Молодой вологжанин решился на кражу, чтобы отметить рождение ребенка
Мать пропавшей на двое суток двухлетней малышки не стали лишать родительских прав
В Вологде проходит этап чемпионата WorldSkills Russia
На Вологодчине закроют для большегрузов дорогу Сокол-Обросово
В Вологде объявлен новогодний фото-конкурс
146 ларьков преобразились в Вологде
Череповчанин-нарушитель на электровелосипеде ушел от погони по реке
Почтальоны Вологодчины готовы к работе в зимних условиях
На трассе под Вологдой произошла страшная авария с тягачом
Вологодский подросток через чужую симку увел более 2 тысяч рублей
Вологжанин сказал, что проверял охрану, когда грабил магазин