Губернатор Вологодской области выбрал женщину

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-26T12:15:59+03:00

Олег Кувшинников определился с кандидатурой на пост замгубернатора

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Губернатор Вологодской области в своем Инстаграме написал: "Принял решение назначить Ларису Владимировну Каманину на должность замгубернатора, курирующего работу социального блока. Подробности об этой и других новостях смотрите на оперативном совещании в 13.00".

Напомним, занимавшее это место Олег Васильев был отстранен, Лариса Каманина некоторое время исполняла обязанности:курировала здравоохранение, культуру, соц обеспечение области.

Как сообщалось, Олег Васильев совершил неэтичный проступок, было назначено служебное расследование. Однако результаты его так и не были опубликованы.

ИСТОЧНИК KP.RU