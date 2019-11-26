2019-11-26T12:04:27+03:00
Происшествия

Молодой вологжанин решился на кражу, чтобы отметить рождение ребенка

Он решил украсть одежду и продать ее, чтобы выпить
Евдокия САХАРОВА
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24-летний вологжанин праздновал в течение 2 недель радостное событие - он стал отцом. В какой-то момент деньги на гулянья закончились и он решился на кражу. Мужчина зашел в ТЦ на Окружном шоссе, взял 3 пары джинс, разобрал антикражные датчики на них, а потом продал их прохожим за 2400 рублей.

Продавец заметила оторванные датчики - ущерб составил 6900 рублей. Полицейские по камерам видеонаблюдения выяснили приметы подозреваемого. Оказалось, что молодой отец уже был судим, найти его не составило труда. Когда его доставили в отдел, он сознался в преступлении. Теперь ему грозит до 2-х лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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