В Вологде проходит этап чемпионата WorldSkills Russia

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-26T11:15:36+03:00

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В концертном зале «Русский дом» открыли региональный этап чемпионата WorldSkills Russia, который ставит своей целью оценить уровень технической подготовки, индивидуальные и коллективные качества участников в различных профессиональных дисциплинах. В Вологде собрались 167 конкурсантов, эксперты, которые будут их оценивать, наблюдатели и неравнодушные. Чемпионат являются важнейшим событием в области повышения профессиональной подготовки и совершенствования мастерства, всесторонне отражающим все направления от промышленности до сферы услуг

В прошлом году вологжане завоевали серебро в финале VII Национального чемпионата. В этом году на открытом региональном чемпионате конкурсанты из 33 средних специальных учебных заведений продемонстрируют мастерство и соответствие международным профессиональным стандартам. Вологодчина активно участвует в движении WorldSkills Russia с 2015 года

ИСТОЧНИК KP.RU