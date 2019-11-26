На Вологодчине закроют для большегрузов дорогу Сокол-Обросово

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-26T10:43:48+03:00

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В Вологодской области закроют для большегрузов автодорогу Сокол – Обросово. Ограничения будут действовать круглый год.

Как сообщает Управление автомобильных дорог Вологодской области, большегрузы будут перенаправлены на трассу Камское – Пятино. Исключения составят лишь те машины, которые везут в Сокол инертные материалы для строительства социальных объектов. Ограничения движения будут действовать круглый год и позволят разгрузить уличную сеть города.

Добавим, что Сокол – Обросово является дорогой регионального и межмуниципального значения. Местные жители неоднократно жаловались на её плачевное состояние. В этом году был отремонтирован самый разбитый участок трассы протяжённостью два километра. На работы ушло более 9,5 миллионов рублей. В ближайшее время специальная комиссия обследует дорогу Камское – Пятино и выезд на федеральную трассу М-8. На трассе Сокол – Обросово будут установлены знаки, ограничивающие движение большегрузов.

ИСТОЧНИК KP.RU