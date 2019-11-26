2019-11-26T10:37:28+03:00
Общество

В Вологде объявлен новогодний фото-конкурс

Конкурс «Гостеприимная семья» пройдет в третий раз
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице проводят городской конкурс «Гостеприимная семья»: все желающие могут сделать фото себя и друзей на фоне новогоднего города, мероприятий. Выиграют самые душевные и оригинальные работы, главное сфотографироваться с гостями города!

Принимаются фото и профессионалов, и любителей, и даже селфи, сделанные с 31 декабря по 8 января в Вологде. Не более 10 снимков от одного участника. Оцениваться будут их массовость, оригинальность, художественная выразительность, композиционное решение и соответствие тематике. Отдельным плюсом станет размещение фотографии в социальных сетях.

Регистрация участников пройдет на сайте «Вологда.РФ» до 17 января. К письму нужно приложить заполненную в электронном виде анкету с количеством и местом проживания принятых гостей, фотографии. Победителей назовут до 20 февраля, обещают ценные призы, сообщает пресс-служба администрации Вологды. Напомним, что в Вологде организуется праздничный проект "Рождественская сказка", который был назван одним из лучших в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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