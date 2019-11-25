На трассе под Вологдой произошла страшная авария с тягачом

25 Нояб. 17:28 2019-11-25T17:34:18+03:00

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Сегодня около 2 часов дня произошло ДТП на 6-м километре автодороги Вологда — Норобово около деревни Яскино. В аварии погиб один из водителей.

Пресс-служба УМВД Вологодской области сообщила, что столкнулись "Форд Фьюжн" и тягач "Скания", под управлением 56-летнего мужчины. По какой-то причине Форд вылетел на встречку, где и врезался в грузовик. Дальнобойщик пытался уйти от столкновения, но безуспешно. Тягач съехал в кювет. Водитель "Форда" погиб на месте, личность его еще предстоит установить.

Наряды ГИБДД работают на месте, обстоятельства уточняются.

Фото Онлайн-Вологда.

ИСТОЧНИК KP.RU