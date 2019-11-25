На трассе под Вологдой произошла страшная авария с тягачом
Сегодня около 2 часов дня произошло ДТП на 6-м километре автодороги Вологда — Норобово около деревни Яскино. В аварии погиб один из водителей.
Пресс-служба УМВД Вологодской области сообщила, что столкнулись "Форд Фьюжн" и тягач "Скания", под управлением 56-летнего мужчины. По какой-то причине Форд вылетел на встречку, где и врезался в грузовик. Дальнобойщик пытался уйти от столкновения, но безуспешно. Тягач съехал в кювет. Водитель "Форда" погиб на месте, личность его еще предстоит установить.
Наряды ГИБДД работают на месте, обстоятельства уточняются.
Фото Онлайн-Вологда.
ИСТОЧНИК KP.RU