2019-11-25T16:32:33+03:00
Происшествия

Вологодский подросток через чужую симку увел более 2 тысяч рублей

К симке была привязана банковская карточка владельца
Евдокия САХАРОВА
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В Нюксенском районе Вологодской области 16-летний парень украл у 18-летнего студента 2100 рублей с банковской карточки. Преступление произошло в сентябре этого года. В областном управлении следственного комитета сообщили, что подросток взял симку студента, к номеру телефона был привязан счет в банке - так злоумышленник перевел деньги себе.

На вологжанина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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