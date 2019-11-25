Вологодский подросток через чужую симку увел более 2 тысяч рублей
К симке была привязана банковская карточка владельца
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В Нюксенском районе Вологодской области 16-летний парень украл у 18-летнего студента 2100 рублей с банковской карточки. Преступление произошло в сентябре этого года. В областном управлении следственного комитета сообщили, что подросток взял симку студента, к номеру телефона был привязан счет в банке - так злоумышленник перевел деньги себе.
На вологжанина завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU