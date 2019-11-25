Вологжанин сказал, что проверял охрану, когда грабил магазин

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-25T15:15:11+03:00

Мужчина в открытую набрал продуктов, упаковал их на кассе и вышел из магазина

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В Вологде 32-летний мужчина набрал продуктов и цинично ушел не заплатив. 22 ноября, в минувшую пятницу, около 18:00 произошло преступление в одном из супермаркетов на улице Горького. На тревожный сигнал приехали росгвардейцы, работники магазина поведали им о преступнике, который упаковал свои продукты на кассе в пакеты и спокойно вышел вместе с ними из магазина.

В тот раз злоумышленника не поймали. Ущерб оценили в 3000 рублей. Однако, тот вышел на дело уже через сутки. Целью стал супермаркет на улице Мира. Мужчина работал по старой схеме, однако его задержали. Он набрал продуктов и бытовой химии на 2.5 тысячи рублей.

Задержанный отказался комментировать свои поступки, лишь пояснил, что таким образом решил проверить, получится ли у него провернуть такое преступление незамеченным.

ИСТОЧНИК KP.RU