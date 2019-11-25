2019-11-25T13:29:37+03:00
Происшествия

Череповецкие подростки катались по тонкому льду на мотоциклах

Двух школьников сняли со льда полицейские, т.к. спасателям они начали хамить
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце действует запрет на выход на лед водоемов, но бесстрашные жители его нарушают. В минувшее воскресенье полиция задержала двух борзых 16-летний ребят, которые рассекали по тонкому льду на спортивном мотоцикле. ЧП произошло в 18 часов, недалеко от усадьбы Гальских. Лед сейчас 0-5 сантиметров, выходить на него опасно.

Детям сначала сделали замечание спасатели, но те уходить отказались и начали хамить. Тогда приехала полиция и забрала нарушителей.

Рисковыми оказались не только несовершеннолетние лбы: с зашекснинского пляжа со льда сняли родителей с детьми, которые катались на коньках, а на Ягорбе периодически сгоняют со льда рыбаков. Всего зафиксировано 16 нарушителей, штраф для них от 1 до 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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