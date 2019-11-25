2019-11-25T13:18:16+03:00
Общество

Вологодское масло отметили на международном конкурсе

УОМЗ им. Н. В. Верещагина победил в номинации «Молочные продукты»
Евдокия САХАРОВА
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Фото: vmeste-rf.tvФото: vmeste-rf.tv
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Вологжан наградили на Международном конкурса «Гарантия качества – 2019» как победителей в номинации «Молочные продукты». В ноябре состоялась торжественная церемония в Совете Федерации РФ. Эксперты посчитали качество "масла сливочного вологодского" от УОМЗ им. Н. В. Верещагина лучшим. Предприятие представило единственный продукт, он и взял золотую медаль.

Кроме того, в номинации «Мясная продукция» золотую медаль получила ветчина сырокопченая «Пармская» Вологодского мясокомбината, и свиной бекон взял "серебро". ООО «Процион» получили серебряную медаль за ветчину из индейки.

В конкурсе приняли участие более сотни предприятий пищевой индустрии из 45 регионов России, а также Казахстана и Белоруссии. Предприятия теперь могут печатать полученные медали на упаковке своей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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