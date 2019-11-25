Вологжане смогут летать из Череповца напрямую в Турцию
Авиакомпания уже согласовало расписание рейсов
Фото: Авиадпредприятие "Северсталь
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Жители Вологодчины теперь имеют возможность прямого перелета из Череповца прямо в Анталью. Авиапредприятие "Северсталь" сообщила на официальной странице в соцсети, что достигла договоренности о прямом маршруте на турецкий курорт. Уже согласовано расписание рейсов.
Вологжане смогут быстро добраться до средиземноморского пляжа, погреть косточки, познакомится с историей древнейшей земли.
ИСТОЧНИК KP.RU