Проводить арт-терапию для больных детишек научат в Вологде

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-25T11:38:31+03:00

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В Вологодском молодежном центре «ГОР.СОМ 35» запускается курс обучения для волонтеров, работающих с детьми, длительное время находящимися на лечении. Проект запустили добровольцы благотворительного фонда «Хорошие люди». На занятиях участники изучат тонкости работы с маленькими пациентами разных возрастов, основные виды арт-развлечений. Планируется познакомиться с игротерапией, мультипликацией и даже раскрыть собственные творческие способности и таланты.

Маленькие пациенты смогут на время забыть о проблемах со здоровьем в моменты общения с волонтерами, получат новые впечатления и положительные эмоции. Набор добровольцев ведется в сообществе «Друзья» ВКонтакте. Любой может записаться на обучающий курс, который пройдет МЦ «ГОР.СОМ 35» по ул. Козленской, 2 по средам с 18.30 до 20.00. Начало назначено на 4 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU