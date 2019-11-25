Вологодские студенты будут работать с детьми-девиантами

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-25T10:47:52+03:00

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Вологодских студентов пригласили поучаствовать в проекте по работе с трудными подростками. Вологжан готовят к общению с детьми, которые сбегают из дома или склонны к девиантному поведению. Занятия проходят в рамках проекта «Безопасное детство». Организаторы уже поделились опытом со студентами ВоГУ. В первую очередь, присоединиться к акции приглашают будущих психологов и педагогов.

"Хочется, чтобы к детям пошли молодые люди: один только ваш внешний вид, спортивный, мужественный, подтянутый - это уже ваше преимущество, положительный пример того, чего можно добиться, работая над собой", - сообщает старший преподаватель кафедры психологии и педагогики ВоГУ Елена Щеголева.

Реализация программы «Безопасное детство» сегодня - это безопасность вологжан в будущем. Чтобы жить в спокойном обществе, необходимо решать проблему с детьми уже сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU