2019-11-25T09:48:50+03:00
Происшествия

Череповчанин сделал подкоп на промпредприятие, чтобы таскать металл

Полицейские застигли 40-летнего воришку врасплох
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Череповце задержали 40-летнего вора, который организовал ночью подкоп под забором для проникновения на закрытую территорию промпредприятия. Сотрудники отдела безопасности завода задержали подозрительного мужчину. Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила, что при осмотре места происшествия была обнаружена яма под металлическим забором - дело рук злоумышленника. Рядом лежали пластины металла, завернутые в ветошь. Их вес составил 44 килограмма.

Задержанный сознался в преступлении, пояснил, что хотел забрать мешок с цветным металлом, который якобы лежал рядом с забором. Причиной преступления мужчина назвал трудное материальное положение. На него возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Кража». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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