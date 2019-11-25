2019-11-25T10:39:30+03:00
Происшествия

В Никольске участковый спас женщину, висевшую в петле

Сотрудник полиции получил информацию от соседки пострадавшей
Евдокия САХАРОВА
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В Никольске участковому удалось предупредить трагедию. Ее подруга сообщила в полицию, что беспокоится за психическое состояние соседки. Майор полиции Евгений Кучумов незамедлительно отправился по адресу возможного ЧП. Областное УМВД сообщило, что также был направлен наряд патрульно-постовой службы. Участковый решился самостоятельно проникнуть в дом - это спало жизнь человеку.

В квартире он обнаружил женщину. Пострадавшая находилась в бессознательном состоянии. Счет шел на минуты. Полицейские приподняли тело и убрали веревку, потом оказали первую помощь. Медики осмотрели вологжанку - угрозы для ее здоровья нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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