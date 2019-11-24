В Белозерске инспектор ДПС спас ребенка из горящего дома

24 Нояб. 20:40 2019-11-24T20:40:45+03:00

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В Белозерске инспектор ГИБДД Александр Даричев при патрулировании заметил, что горит частный дом на улице Ленина. Сотрудник был при исполнении и сразу направился к месту ЧП, позвонив в экстренные службы. УМВД по Вологодской области сообщает, что во дворе был мужчина, который рассказал, что в дымящемся доме осталась маленькая девочка.

Сотрудник ДПС вместе с хозяином решили зайти в дом и спасти ребенка. Перед этим они тщательно оценили обстановку. Девочку вывели из здания, она осталась невредима.

ИСТОЧНИК KP.RU